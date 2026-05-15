Danas: Pronađeno telo Nešovića pored auto-puta u Šimanovcima

Vranje/Beograd - Telo Aleksandra Nešovića Baje, zbog čijeg je nestanka uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić pronađeno je pored auto-puta kod Šimanovaca, piše Danas pozivajući se na više izvora iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Danas, Nešovića je iz vatrenog oružja navodno ubio S.V. u jednom restoranu u beogradskom naselju Senjak, gde je Nešović sedeo u društvu sa Milićem, prenosi N1. Milić je, prema saznanjima Danasa, pozvao S.V. u taj lokal kako bi ga pomirio sa Nešovićem, jer su ranije ušli u sukob. Kako navode, odmah je izbila svađa, nakon čega je S.V. potegao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u Nešovića, kog je usmrtio na licu mesta.