Đedović Handanović: Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana

Vranje - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će Srbija ponudu za Naftnu industriju Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji MOL dati u petak do kraja dana, javila je Radio-televizija Srbije.

Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL do kraja dana, a mađarska kopanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je Dubravka Đedović Handanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona - Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske. Mađarska MOL grupa je u januaru potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma (Heads of Agreement) sa kompanijom "Gaspromnjeft" o kupovini udela od 56,15 odsto u NIS. MOL je u aprilu saopštio da