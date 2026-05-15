Saslušan Veselin Milić, tužilaštvo predložilo pritvor

Načelnik beogradske policije Veselin Milić dao je izjavu u svojstvu građanina zbog nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baja, objavio je RTS. Tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor

Načelnik Beogradske policije Veselin Milić dao je izjavu u svojstvu građanina zbog nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baja, nakon čega je uhapšen. Kako navodi RTS, služba za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsile su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića i odredila mu zadržavanje do 48 sati. Kako je „Vreme“ već pisalo, ukupno je uhapšeno osam osoba, među njima su i tri policajca, vlasnik i