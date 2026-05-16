BMW na udaru kritika u evropskim državama zbog požara na starijim dizelskim vozilima

U Finskoj je izgorelo 45 dizelskih automobila marke BMW.

BMW je optužen za slanje opoziva koji nalikuju reklamama. Ono što počinje kao beli dim ispod haube dizelskog automobila često se u roku od nekoliko minuta pretvori u plamen. Problem leži u EGR sistemu (recirkulacija izduvnih gasova) automobila, komponenti koja bi trebalo da smanji emisije štetnih gasova, ali je postala uzrok požara. Dva javna servisa su ispitala BMW-ovo postupanje s opozivima. Belgijski VRT i finski YLE su objavili izveštaje u kojima je BMW oštro