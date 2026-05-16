Tramp upozorio Tajvan da ne proglašava nezavisnost

Reuters Kineski predsednik Si Đinping i Donald Tramp razgovarali su o Tajvanu tokom bilateralnih razgovora u Pekingu

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Tajvan da ne proglašava formalno nezavisnost od Kine.

„Ne želim da neko postane nezavisan“, rekao je američki predsednik za Foks njuz u petak, na kraju dvodnevnog samita sa kineskim kolegom Sijem Đinpingom u Pekingu.

Tajvanski predsednik Laj Čing-te ranije je izjavio da Tajvan ne mora da proglasi formalno nezavisnost jer sebe već vidi kao suverenu naciju.

Sjedinjene Američke Države dugo podržavaju Tajvan, uključujući i zakonsku obavezu da mu obezbede sredstva za samoodbranu, ali su često morale da usklade ovaj savez sa održavanjem diplomatskih odnosa sa Kinom.

Tramp je ranije rekao da „nije preuzeo nikakvu obavezu ni na koji način“ u vezi sa samoupravnim ostrvo, koje Kina smatra delom njene teritorije i nije isključila mogućnost zauzimanja silom.

Utvrđeni stav Vašingtona je da ne podržava nezavisnost Tajvana, a nastavak veza sa Pekingom uslovljen je prihvatanjem da postoji samo jedna kineska vlada.

Peking je glasno izrazio svoju nesklonost prema predsedniku Tajvana, koga je ranije opisao kao „problematičnog“ i „rušitelja mira“.

Mnogi Tajvanci sebe smatraju delom zasebne nacije, iako je većina za očuvanje statusa kvo u kojem Tajvan niti proglašava nezavisnost od Kine niti se ujedinjuje sa njom.

U intervjuu za Foks njuz, Tramp je ponovio da se politika SAD po tom pitanju nije promenila.

„Znate, trebalo bi da putujemo 9.500 milja (15.289 km) da bismo vodili rat. Ne tražim to. Želim da se ohlade. Želim da se Kina ohladi.“

Na letu nazad za Vašington, američki predsednik je novinarima rekao da su on i Si „mnogo“ razgovarali o ostrvu, ali da je odbio da razgovara o tome da li će ga SAD braniti.

Si „ima veoma snažne stavove“ u vezi ostrva i „ne želi pokret za nezavisnost“, rekao je Tramp.

„Pitanje Tajvana je najvažnije u odnosima Kine i SAD“, upozorio je Si tokom razgovora, prema kineskim državnim medijima, dodajući:

„Ako se pogrešno postupa, dve nacije bi mogle da se sukobe ili čak dođu u sukob.“

Na pitanje da li predviđa sukob sa Kinom oko Tajvana, Tramp je rekao: „Ne, ne mislim tako. Mislim da ćemo biti dobro. [Si] ne želi rat.“

Kina je poslednjih godina pojačala vojne vežbe u blizini ostrva, podižući tenzije u regionu i testirajući ravnotežu koju je Vašington uspostavio.

Krajem prošle godine, Trampova administracija je najavila paket oružja vredan 11 milijardi dolara za Tajvan, u kojem su napredni raketni bacači i projektili, što je Peking osudio.

Tramp je rekao da će uskoro odlučiti da li se ta prodaja može obaviti, dodajući da su on i Si o tome razgovarali „veoma detaljno“.

Dodao je: „Reći ću da moram da razgovaram sa čovekom koji trenutno, znate ko je on, vodi Tajvan.“

SAD nemaju formalne odnose sa Tajvanom, iako održavaju značajne nezvanične veze.

Američki predsednici tradicionalno ne razgovaraju direktno sa tajvanskim liderom, a to bi verovatno izazvalo značajne tenzije sa Pekingom, koji tajvanskog predsednika Lai Čing-tea smatra separatistom.

Zamenik ministra spoljnih poslova Tajvana, Čen Ming-či, rekao je u subotu da bi Tajvan trebalo da razjasni tačno značenje Trampovih izjava.

Čen je takođe rekao da je prodaja američkog oružja Tajvanu nešto što je potvrđeno američkim zakonom.

„Prodaja oružja između Tajvana i SAD uvek je bila kamen temeljac regionalnog mira i stabilnosti“, dodao je.

Portparol predsednika Laija, koga je citirala novinska agencija Rojters, rekao je da je prodaja oružja deo „američke bezbednosne obaveze“ prema Tajvanu i „služi kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih pretnji“.

Tramp je takođe rekao za Foks njuz:

„Ne želimo ratove, i ako bi ostalo kako jeste, mislim da bi Kina bila saglasna sa tim. Ali ne želimo da neko kaže: 'Hajde da postanemo nezavisni jer nas Sjedinjene Države podržavaju'.“

SAD su ranije izazvale bes Kine zbog toga što su, čini se, ublažile stav o nezavisnosti.

Stejt department je objavio saopštenje u kojem je ponovio protivljenje Vašingtona nezavisnosti Tajvana u februaru 2025. godine - nešto što je Peking rekao da „šalje pogrešan... signal separatističkim snagama“.

Američki zvaničnici na Tajvanu su tada rekli: „Odavno smo izjavili da se protivimo bilo kakvim jednostranim promenama statusa kvo sa bilo koje strane.“

Ministar spoljnih poslova Tajvana, Lin Čia-lung, rekao je da je njegov tim pratio samit SAD-Kina i da je održavao dobru komunikaciju sa Amerikom i drugim zemljama „kako bi se osiguralo stabilno produbljivanje odnosa između Tajvana i SAD i zaštitili interesi Tajvana“.

Rekao je da je Tajvan uvek bio „čuvar mira i stabilnosti“ u regionu i optužio Kinu da povećava rizik svojim „agresivnim vojnim akcijama i autoritarnim ugnjetavanjem“.

(BBC News, 05.16.2026)