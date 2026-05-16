Veselinu Miliću pritvor do 30 dana; 'Telo još nije pronađeno', kaže Vučić

BBC News pre 1 sat | Dejana Vukadinović - BBC

Fonet 'Beograd je najbezbedniji glavni grad', rekao je pre nekoliko godina Veselin Milić, koji je u dva navrata bio šef beogradske policije

U policijskoj akciji u kojoj je uhapšen Veselin Milić, bivši načelnik beogradske policije, privedeno je 10 ljudi, među njima četiri policijska službenika, saopštio je direktor policije Dragan Vasiljević.

Milić, jedan od najvažnijih ljudi u sistemu bezbednosti Srbije, priveden je 15. maja zbog sumnje da je pomagao u nestanku 52-godišnjeg muškarca u Beogradu.

„Radi se o sumnji na više krivičnih dela.

„Zaštićenih nema i neće ih biti", rekao je Vasiljević na zajedničkoj konferenciji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 16. maja.

Muškarac je poslednji put viđen 12. maja u restoranu u beogradskom naselju Senjak, a predsednik Vučić je rekao da „telo još nije pronađeno".

Država se ponašala „veoma profesionalno, ozbiljno i odgovorno, ne podležući pritiscima ni onih koji imaju lične razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije, niti onih koji će nekoga da brane i ne pitajući se šta se stvarno dogodilo", kaže Vučić.

Nagovestio je i da su počinioci pokušali da sakriju tragove.

„Postoje tehnike pa dobijete fluorescentne tragove, pa vidite da je bukvalno krv svuda okolo.

„Samo ti ljudi nisu naučili da su tehnika i tehnologija napredovale i da ništa nisu uspeli da sakriju i da ta priča 'nema tela, nema dela' je toliko glupa da nemam reči", tvrdi predsednik Srbije.

Direktor policije Vasiljević negirao je navode da je restoran u kojem je nestao 52-godišnji muškarac u vlasništvu Andreja, brata Aleksandra Vučića, već jednog od 10 uhapšenih.

Te navode je izneo Miloš Medenica, sin nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, „koga prema našim obaveštajnim podacima štiti Kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore, koji se ne javlja na izdržavanje kazne", tvrdi Vučić

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Potraga za telom se nastavlja, kazao je Aleksandar Vučić

Miliću je prethodno produžen pritvor do 30 dana, saopštili su iz Višeg suda u Beogradu.

Odluka o pritvoru je donesena zbog sumnje „da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da će ometati postupak uticanjem na svedoke", kažu iz suda.

Postoje i „osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo", dodaju.

Bivši načelnik policije imaće pravo žalbe u roku od tri dana, piše u saopštenju.

Veselin Milić, koji je u trenutku privođenja u prepodnevnim satima još imao zvanje načelnika Policijske uprave u Beogradu, priveden je po nalogu Višeg javnog tužilaštva,

Tužilaštvo je posle saslušanja Milića predložilo da mu se odredi pritvor, kako ne bi uticao na svedoke ili ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Neposredno po objavljivanju vesti o privođenju Milića, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) poslalo je saopštenje u kojem je navelo da „pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za Beograd".

Zbog nestanka muškarca, do sada su pritvorena tri policajca, vlasnik i konobar restorana, kao i još dvojica muškaraca osumnjičenih za, saopštilo je tužilaštvo, „ubistvo u pokušaju".

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala nastavlja da utvrđuje sve okolnosti u slučaju nestanka muškarca, navodi se u saopštenju.

Umesto smenjenog Milića, do postavljanja novog načelnika beogradske policije tu funkciju će obavljati dosadašnji zamenik Dejan Bojović, saopštio je MUP.

BBC na srpskom se obratio ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću za komentar.

U reagovanju na privođenje Milića, nekoliko opozicionih parlamentarnih stranaka zatražilo je ostavke i Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića.

„Ovo više nije pitanje pojedinačne odgovornosti jednog načelnika policije, već potpunog raspada institucija i pretvaranja države u servis za zaštitu privilegovanih kriminalnih struktura", saopštila je Stranka slobode i pravde (SSP).

„Nalog za hapšenje Milića potpisalo je Više javno tužilaštvo, na čijem je čelu Nenad Stefanović, još jedan stub istog režima", ne ukazuje na iznenadno buđenje pravne države, već na unutrašnji rat "klanova unutar Vučićevog režima", saopštila je opoziciona stranka Srbija centar (SRCE).

MUP Srbije/YouTube

Šta je poznato do sada?

Nestanak 52-godišnjeg muškarca prijavila je njegova vanbračna supruga, rekavši da su poslednji put razgovarali 12. maja, saopštilo je tužilaštvo.

Te noći, prema dosadašnjim informacijama, on je bio u restoranu na Senjaku.

Po nalogu tužilaštva, policija je privela dvoje ljudi zbog sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Među privedenima je i supruga jednog od osumnjičenih za koju se sumnja da je izvršila krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštilo je tužilaštvo.

Dan kasnije, 14. maja, privedena su i tri policajca zbog sumnje da su pomagali i nisu prijavili nestanak muškarca.

Pritvoreni policajci koji se sumnjiče za umešanost u ovom slučaju navodno su članovi obezbeđenja Veselina Milića, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Istog dana, uhapšeni su i vlasnik i konobar restorana u kojem je poslednji put viđen muškarac za kojim se i dalje traga.

Terete se za krivična dela pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i počinioca.

Ko je Veselin Milić - od službovanja u Užicu do šefa beogradske policije

Veselin Milić ima čin pukovnika i gotovo 20 godina radnog iskustva u policiji na raznim pozicijama.

Rođen je 1979. u Priboju, na jugozapadu Srbije.

Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sremskoj Kamenici i Policijsku akademiju u Beogradu.

Kao policajac počeo je da radi 1998. u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu, gde je kasnije dospeo i do mesta pomoćnika komandira Odeljenja policije.

Užice napušta zbog Beograda, gde je 2003. postavljen za pomoćnika komandira Policijske stanice centralne opštine Savski venac, a dve godine kasnije postao je njegov zamenik.

Komandir ove policijske stanice postao je u januaru 2006, a posle nekoliko meseci imenovan je za načelnika Odeljenja za obezbeđenja u Upravi policije Policijske uprave za grad Beograd.

Na mesto šefa beogradske policije prvi put je imenovan 2013. zadržavajući se na toj poziciji do 2019.

MUP/YouTube Veselin Milić na jednoj od ranijih konferencija za novinare

Tokom njegovog prvog službovanja na mestu šefa beogradske policije, srušeni su objekti u Hercegovačkoj ulici u aprilu 2016. godine, na mestu gde je sada luksuzno naselje 'Beograd na vodi'.

Milić nikada nije ispitan do kraja u vezi sa tim slučajem, objavio je sajt Insajder 2018. godine, pozivajući se na izveštaj Zaštitnika građana iz maja 2016.

Poziciju načelnika beogradske policije zamenio je za mesto u kabinetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, gde je bio njegov savetnik za borbu protiv korupcije i kriminala.

Bio je i pomoćnik direktora za unapređenje, organizaciju i funkcionisanje Direkcije policije.

U novembru 2020. ponovo je postavljen za šefa beogradske policije.

Tri godine kasnije, 3. maja, došlo je do tragedije u osnovnoj školi u centru Beograda kada je maloletni dečak ubio devetoro učenika i čuvara.

Milić je potom bio meta velikih kritika zato što je istog jutra na konferenciji za novinare i pred kamerama televizija pokazao, kako je rekao, spisak dece škole „Vladimir Ribnikar" koji je maloletni dečak planirao da ubije.

Međutim, nije kažnjen zbog toga.

Poštovao je Ustav i zakon i nije otkrio identitete dece, zaključeno je u izveštaju inspekcijskog nadzora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pisao je BIRN.

Tokom Milićevog komandovanja beogradskom policijom, u glavnom gradu Srbije bilo je raznih kriminalnih oružanih obračuna, neretko i upotrebom bombi, posebno poslednjih meseci.

Uprkos tome, i njegovi nadređeni, i on, i njegova Policijska uprava ponavljali su da je Beograd bezbedan grad.

„Beograd je najbezbedniji glavni grad", rekao je Milić u intervjuu beogradskom Telegrafu u februaru 2024. godine, iznoseći niz statističkih podataka.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.16.2026)