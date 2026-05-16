Direktor policije: Angažovani maksimalni kapaciteti, niko nije zaštićen

Beta pre 25 minuta

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da su angažovani maksimalni kapaciteti policije na rasvetljavanju slučaja potencijalnog ubistva na Senjaku i istakao da niko neće biti zaštićen.

"Policija prikuplja sve moguće dokaze sa lica mesta i sa drugih tačaka. Radi se o sumnji na više teških krivičnih dela. Zaštićenih nema, niti će ih biti", rekao je Vasiljević na konferenciji za novinare.

Potvrdio je da je desetoro ljudi privedeno i zadržano, među njima su i četiri policijska službenika.

Prethodno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je u Srbiji smanjen ukupan kriminal i da je juče na Ekspo-u bio najbolji dan sa najviše radnika.

Dan nakon hapšenja direktora beogradske policije Veselina Milića, Vučić je medije zamolio da ne iznose neproverene informacije.

Vučić je rekao da su neki mediji objavili da je nađeno telo ubijenog u restoranu "27", ali da treba da se sačekaju zvanični podaci.

"Zamolio bih novinare da ne objavljuju da je telo pronađeno a nije pronađeno. Mi i dalje telo nismo pronašli, čitave jedinice traže", rekao je Vučić.

Najavio je zakon koji će onemogućiti policajce da rade mimo onog što im je dozvolila država.

(Beta, 16.05.2026)

