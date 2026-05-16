Ferguson: Građani Srbije nemaju medije kakve zaslužuju

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Edvard Ferguson (Edward) izjavio je da građani Srbije nemaju medije kakve zaslužuju i da mediji ovde često igraju veoma toksičnu i polarizujuću ulogu.

"Prošle nedelje sam se sastao sa više novinara koji su lično doživeli pritiske i čuo njihove priče. One su veoma zabrinjavajuće. Mislim da institucije moraju veoma ozbiljno da odgovore na taj problem", rekao je Ferguson u intervjuu za list Nova.

Kako je naveo, "ono što Velika Britanija radi, pored toga što jasno govori da institucije moraju da ispune svoje nadležnosti i zaštite novinare, jeste da tražimo načine da praktično podržimo nezavisno, kvalitetno i profesionalno novinarstvo, posebno na lokalnom nivou".

"Kao i svuda u svetu, verujemo da je sloboda medija ključni sastojak zdravog demokratskog društva. Problemi u Srbiji postoje i mogu biti rešeni. Mi ćemo, ako budemo pozvani, učiniti ono što možemo da pomognemo", naveo je Ferguson.

On je rekao da ambasada veoma aktivno razgovara sa izabranom vlašću, ali i razgovara praktično sa svima koji žele da razgovaraju.

"Redovno razgovaramo sa opozicionim strankama, civilnim društvom, poslovnom zajednicom, mladim ljudima, akademskom zajednicom. I ne samo u Beogradu", dodao je Ferguson.

(Beta, 16.05.2026)