London: Desetina hiljada ljudi protestuju u dve povorke, a policija između

Desetine hiljada demonstranata danas su u Londonu u dve razdvojene povorke: jedna "Ujedinimo Kraljevstvo" koju organizuje ektremni desničar Tomi Robinson, a druga za podršku Palestini.

Više od 4.000 policajaca upravlja takozvanom "sterilnom zonom" između dva marša, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Policajci koriste dronove, policijske konje i pse, a u pripravnosti su oklopna vozila.

Londonska policija je saopštila da je to jedna od njenih najvećih operacija poslednjih godina.

Pored velikih demonstranacija, u Londonu danas desetine hiljada navijača organizovano idu ka stadionu Vembli, na finale Kupa Engleske Čelsi-Mančester Siti.

Učesnici demonstracija "Ujedinimo Kraljevstvo" nose zastave Velike Britanije i zahtevaju smenjivanje premijera Kira Starmera koji je iz Laburističke partije.

Bi-Bi-Si prenosi da uz to deo učesnika tog skupa uzvikuje da su "belci žrtve diskriminacije u Engleskoj".

Pro-palestinska povorka organizovana je povodom Dana Nakbe (na arapskom: Katastrofe) - masovnog vojnog proterivanja Palestinaca radi osnivanja Izraela 1948. godine.

Demonstranti nose transparente "Oslobodite Palestince - taoce", a i "Razbijte ekstremnu desnicu".

(Beta, 16.05.2026)