Opozicija traži sednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove zbog slučaja Milić

Narodni pokret Srbije (NPS) saopštio je danas da će poslanici opozicije podneti zahtev za hitno sazivanje skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove kako bi nadležni organi podneli izveštaj i rasvetlili događaje koji su doveli do hapšenja načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića.

"Zahtev za sazivanje podnose članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove - poslanici NPS, Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta, Srbija centra, Pokreta slobodnih građana i Ekološkog ustanka", saopštila je ta stranka.

Kako je navedeno, njihov stav je da nikako ne može biti dovoljna samo smena Milića, koji je izazvao ogroman gnev građana i uznemirenje javnosti još nakon objavljivanja spiska dece neposredno nakon masovnog ubistva u OŠ 'Vladislav Ribnikar'".

"Taj postupak je tada otvorio ozbiljna pitanja odgovornosti, profesionalizma i odnosa institucija prema građanima, zbog čega je jasno da odgovornost za stanje u sistemu ne može biti svedena samo na jednog čoveka", navedeno je u saopštenju.

Takođe je navedeno, da "poslanici opozicionih stranaka podsećaju da je neophodno hitno nastaviti sednicu koja na dnevnom redu ima Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koju su uputili poslanici opozicije".

"Prekinuta je još 15. aprila, očiglednom zloupotrebom skupštinskih procedura od strane predsednice Narodne skupštine i poslanika vladajuće koalicije", ističe se u saopštenju.

Navedeno je i da "ova vlada na čelu sa Đurom Macutom očito nije u stanju da upravlja državom i da građanima Srbije garantuje minimum bezbednosti".

"Iako je aktuelna vlada sporna od samog početka, a Predlog za glasanje o nepoverenju podnet nakon 'afere Generalštab', poslednji događaji, koji predstavljaju poraz celokupnog državnog i bezbednosnog sistema i potpuno brisanje granica između državnih struktura i kriminalnih i mafijaških grupa, zahtevaju hitnu reakciju", ukazao je NPS.

(Beta, 16.05.2026)