Prognoza za subotu, 16. maj: Oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas biti oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pljuskovi će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja, samo će ujutro i delom pre podne na jugoistoku Srbije biti pretežno sunčano.

Južni i jugoistočni vetar u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Uveče i tokom noći sa juga i jugozapada kratkotrajno razvedravanje.

Najniža temperatura biće od devet stepeni do 16, a najviša od 18 do 24 stepena.

U Beogradu će biti oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u drugom delu dana u pojedinim delovima grada mogu biti i izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja.

Ujutro će duvati slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni.

Najniža temperatura biće oko 16 stepeni, a najviša oko 21 stepen.

(Beta, 16.05.2026)

