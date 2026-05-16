SAD i Nigerija ubile vođu Islamske države za Zapadnu Afriku

Beta pre 28 minuta

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Nigerija su u zajedničkom napadu ubile jednog od vođa džihadističke grupe Islamske države, objavio je predsednik SAD Donald Tramp (Trump).

Tramp je na društvenim mrežama naveo da je u zajedničkoj operaciji sinoć ubijen Abu Bakr al-Mainuki, drugokomandujući Islamskom državom i da je "mislio da može da se krije u Africi, ali nije znao da imamo (SAD i Nigerija) izvore koji su nas obaveštavali o tome šta radi".

Al-Mainuki je smatran za jednu od ključnih figura Islamske države po pitanju organizacije i finansija i planirao je napade na SAD, naveo je neimenovani zvaničnik.

On je rođen u Nigeriji 1982. godine i preuzeo je granu Islamske države u zapadnoj Africi nakon što je prethodni vođa Maman Nur ubijen 2018. godine.

Grupe za praćenje ekstremističkih organizacija tvrde da se Al-Mainuki borio u Libiji, kao i da je pod sankcijama SAD od 2023. godine.

Tramp je još u decembru prošle godine naredio vojsci da lansira napade na uporišta Islamske države u Nigeriji, a sinoćnja operacija je najnovija u nizu tajnih misija u inostranstvu koje je predsednik SAD najavio za ovu godinu, među kojima su i otmica predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) u januaru i napad na Iran 28. februara.

(Beta, 16.05.2026)

