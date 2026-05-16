Vučić sa ministarkom UAE razgovarao o životnoj sredini i trgovinskoj saradnji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Amnom Aldahak al Šamsi razgovarao o očuvanju prirode i jačanju saradnje dve zemlje.

"Razgovarali smo o daljem jačanju saradnje Srbije i UAE u oblastima zelene energije, održivog razvoja, upravljanja prirodnim resursima i primene savremenih tehnologija u zaštiti životne sredine, ali i o novim projektima u oblasti poljoprivrede, kao i daljem povećanju trgovinske razmene naše dve zemlje", navodi se u Vučićevoj objavi na Instagramu.

On je napisao da su UAE jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije.

"UAE danas predstavljaju globalnog lidera u sveobuhvatnom i strateškom pristupu obnovljivim izvorima energije i razvoju zelene ekonomije, a dostignuća koja su ostvarili predstavljaju primer i najrazvijenijim zemljama sveta", navodi se u objavi.

Vučić je, kako tvrdi, ministarki rekao da je posvećenost predsednika UAE Mohameda Bin Zajeda Al Nahjana očuvanju prirode i održivom razvoju odgovorna politika usmerena ka dugoročnoj dobrobiti društva u doba brojnih globalnih izazova i neizvesnosti.

(Beta, 16.05.2026)