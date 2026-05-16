Jedni se sastaju, drugi rastaju. Množe se opozicione kolone pred izbore: "Niko od njih nema luksuz da bilo koga otpisuje"

Na desnici postoje nesuglasice i nedostatak komunikacije, što otežava formiranje širokog opozicionog fronta Proevropska opozicija naručuje istraživanja javnog mnjenja kako bi formirala zajednički nastup na izborima Proevropska opozicija naručuje istraživanja za zajednički nastup, Narodna stranka i Branimir Nestorović prave novi blok, Zeleno-levi front staje uz studente u blokadi, a oni istrajavaju u zahtevu da uz sebe neće političare iz opozicije. Tako, ukratko,