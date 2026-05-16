(Mape) Žestoko nevreme juri ka Srbiji: Upravo se oglasio RHMZ, hitna upozorenja će se izdavati sat unapred: Ova 4 područja u zemlji su ugrožena, na udaru i Beograd

RHMZ je izdao hitno upozorenje za celu Srbiju zbog dramatične promene vremena Tokom popodneva i večeri očekuju se grmljavinske nepogode, oluje, grad i olujni vetar Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područje cele Srbije.

Drugi deo današnjeg dana (subota, 16. maj) donosi dramatičnu promenu vremena praćenu grmlјavinskim nepogodama, dok se u nedelјu očekuju ekstremne količine padavina u istočnim delovima zemlјe. - Danas se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmlјavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak ili olujni vetar u zoni intenzivnih plјuskova, ponegde i grad. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred -