Skoro 50 godina od misterioznog nestanka: Slučaj dečaka (2) koji je bukvalno iščezao ispred kuće na Avali i danas budi jezu: Jedna stvar sledila je i policajce

Pojavile su se sumnje u otmicu, jer su neki tvrdili da su dečaka videli sa nepoznatim ljudima Do danas ostaje misterija gde je dečak proveo noć i da li je otet ili je sam odlutao Meštani Avale i danas pamte misteriozni slučaj nestanka dečaka koji se dogodio pre skoro 50 godina.

Majka je mislila da joj je dete sigurno jer ga je držala na oku dok se igrao ispred kuće. U jednom trenutku, radeći kućne poslove, kroz prozor je videla samo prazno dvorište. Od njenog sina ni traga, ni glasa. I tu kreće njena agonija koja je alarmirala celo naselje. A nesrećna majka je u očaju pokušala da se ubije. Dečak Vladan Nikolić (2) iznenada je nestao u četvrtak, 9. oktobra 1977. godine, oko 16 časova. Nestanak je izazvao veliku zabrinutost među