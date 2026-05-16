Tramp prodaje: Saveznika?! Nakon sastanka sa Si Đinpingom odložio odluku o prodaji oružja Tajvanu: "Ne želimo rat sa Kinom"

Isporuka američkog oružja Tajvanu vredna 12 milijardi dolara trenutno je na čekanju i koristi se kao pregovarački adut Tokom razgovora sa kineskim predsednikom, Tramp nije dao konkretan odgovor o američkoj odbrani Tajvana u slučaju napada Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države ne bi želele da ratuju sa Kinom kako Tajvan ne bi postao nezavisan. - Ne želim da neko postane nezavisan, a znate da bi trebalo da prevalimo 9.500 milja da bismo