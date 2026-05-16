Britanski ambasador: Građani Srbije nemaju medije kakve zaslužuju

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Edvard Ferguson izjavio je da građani Srbije nemaju medije kakve zaslužuju i da mediji ovde često igraju veoma toksičnu i polarizujuću ulogu. „Prošle nedelje sam se sastao sa više novinara koje su lično doživeli pritiske i čuo njihove priče.

One su veoma zabrinjavajuće. Mislim da institucije moraju veoma ozbiljno da odgovore na taj problem“, rekao Ferguson u intervjuu za list Nova. Kako je naveo, „ono što Velika Britanija radi, pored toga što jasno govori da institucije moraju da ispune svoje nadležnosti i zaštite novinare, jeste da tražimo načine da praktično podržimo nezavisno, kvalitetno i profesionalno novinarstvo, posebno na lokalnom nivou“. „Kao i svuda u svetu, verujemo da je sloboda medija