„On je beše vlasnik Franša?“: Vučić demantovao da je njegov brat Andrej vlasnik restorana na Senjaku

Danas pre 2 sata  |  D. D.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je da je njegov brat Andrej Vučić vlasnik restorana na Senjaku u kojem se desio nestanak A.

N. zbog kojeg je uhapšen dojučerašnji načelnik Beogradske policije Veselin Milić. Dodao je da je Andrej samo jednom tamo bio. „Andrej je beše vlasnik Franša? Sve im laži padaju – Jovanjica, zvučni top i sad ovo“, poručio je Vučić. Podsetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je juče Veselin Milić zbog sumnje da je kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela Teško ubistvo u
Aleksandar VučićTužilaštvoPredsednik SrbijeAndrej VučićJovanjicaVeselin MilićZvučni top

