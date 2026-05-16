Otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu

Međunarodni poljoprivredni sajam, 93. po redu, večeras je otvoren u Novom Sadu, uz prisustvo ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragana Glamočića i ministra poljoprivrede Češke Martina Šebestjana.

Tokom svečanog otvaranja sajma, raskrsnicu ispred blokirali su građani, dok su aktivisti vladajuće Srpska nepredne stranke bili na trotoaru, kod ulaza u Master centar. Kako je najavljeno, ova sajamska priredba, koja traje do 21. maja, okupiće 1.200 izlagača iz 40 zemalja. Češka je zemlja partner ovogodišnjeg sajma, koja će tokom manifestacije predstaviti 12 kompanija koje se bave uzgojom stoke, preradom živinskog mesa, proizvodnjom stočne hrane, semenske robe,