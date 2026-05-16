Sitiju drugi trofej u sezoni: „Građani“ uzeli FA kup, Čelsi praznih ruku

Fudbaleri Mančester sitija osvojili su osmi put trofej engleskog FA kupa, pošto su u finalu u Londonu na stadionu “Vembli” pobedili Čelsi rezultatom 1:0.

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Antoan Semenjo u 72. minutu, posle asistencije Erlinga Halanda. Siti se sa osmim trofejem u najstarijem takmičenju na svetu izjednačio sa Liverpulom, Čelsijem i Totenhemom, Mančester junajted ima 13 pehara, dok je Arsenal rekorder sa 14. Ekipa iz Mančestera je pre dva meseca trijumfovala i u engleskom Liga kupu, a još uvek se nalazi u borbi za Premijer ligu.
