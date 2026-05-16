Rat u Ukrajini: Gerasimov: Rusija preuzela kontrolu nad 85 odsto teritorije Krasnog Limana

Rusija i Ukrajina danas su razmenile 205 ratnih zarobljenika u okviru sporazuma kojim je posredovao američki predsednik Donald Tramp, a sprovedena je i razmena tela poginulih vojnika.

Istovremeno, specijalisti Glavne obaveštajne uprave došli su do dokumenata koji ukazuju na to da Rusija priprema nove raketne i bespilotne napade na Ukrajinu, dok je Tramp ocenio da bi raniji ruski napad na Kijev mogao da unazadi mirovne pregovore. Ključni događaji: Zelenski: Rusija sprema nove udare na centre odlučivanja u Ukrajini Tramp: Ruski napad na Kijev može unazaditi mirovne pregovore Rusija i Ukrajina oslobodile ratne zarobljenike nakon Trampovog sporazuma