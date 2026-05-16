RHMZ izdao čak dva upozorenja: Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, ovaj deo dana biće najkritičniji

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje je zahvatilo Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju tokom jutra i prepodneva, u jugozapadnoj visinskoj struji, proširiće se i na ostale predele, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U drugom delu dana očekuju se izraženiji pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. U upozorenju za područje Srbije, RHMZ navodi da se danas u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, a da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju, a uveče i tokom