Uživo: Pratite finale Evrovizije 2026. Ko će osvojiti muzički tron Evrope?

Večeras ćemo znati ko je pobednik 70. izdanja Evrovizije, na kojem boje Srbije brani grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene".

Najznačajnije informacije Predstavnici Srbije, grupa Lavina, nastupa pod rednim brojem 9. Na takmičenju učestvuje 25 izvođača, od kojih je deset odabrano u prvom, deset u drugom polufinalu, dok su prošlogodišnji pobednik (Austrija) i članovi "Velike četvorke" (Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Italija) direktno plasirani Glasanje je u toku i završava se 40 minuta nakon izvođenja poslednje pesme. Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruke, ali i onlajn