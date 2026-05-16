Niški Radnički opstao u Superligi – pobeda u Bačkoj Topoli

Golovima Isaha Abasa u 60. i 74. minutu niški Radnički savladao je rezultatom 2:1 ekipu TSC-a u Bačkoj Topoli i kolo pre kraja obezbedio opstanak u elitnom rangu.

U poslednjem kolu Nišlije dočekuju Spartak, ali taj meč nema rezultatski značaj. Poveo je domaćin u 41. minutu golom Bogdana Petrovića, a izjednačio niški tim u 60. minutu i to sa „bele tačke“. Strelac je bio Isah Abas. Preokret i pobedu Radničkom u 74. minutu doneo je isti igrač. Abas je iskoristio grešku Stefana Jovanovića i lako pogodio mrežu TSC-a. Domaćin je u 81. minutu ostao sa igračem manje zbog crvenog kartona Nemanje Jorgića. Radničkom je ovo 13. pobeda u