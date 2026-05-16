Tramp upozorio Tajvan da ne proglašava nezavisnost

Reuters Kineski predsednik Si Đinping i Donald Tramp razgovarali su o Tajvanu tokom bilateralnih razgovora u Pekingu Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Tajvan da ne proglašava formalno nezavisnost od Kine. „Ne želim da neko postane nezavisan“, rekao je američki predsednik za Foks njuz u petak, na kraju dvodnevnog samita sa kineskim kolegom Sijem Đinpingom u Pekingu. Tajvanski predsednik Laj Čing-te ranije je izjavio da Tajvan ne mora da proglasi formalno