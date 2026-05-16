Amerika gori zbog Srpkinje! Jovana priredila spektakl za pamćenje - odigrala partiju karijere i ispisala istoriju WNBA! (video)…

Srpska košarkašica Jovana Nogić odigrala je meč za pamćenje u WNBA ligi i još jednom pokazala da je rođena za najveću košarkašku scenu.

U dresu Finiks Merkjurija potpuno je eksplodirala protiv Čikago Skaja i predvodila svoj tim do pobede 91:83, uz čak 27 postignutih poena! Posle nešto skromnijeg izdanja u prethodnom kolu, malo ko je očekivao ovakav odgovor srpske reprezentativke, ali je Nogićeva još jednom dokazala da se prave šampionke prepoznaju kada je pritisak najveći. Ovim briljantnim nastupom upisala se i u klupsku istoriju, pošto je postala ruki sa najviše postignutih poena na jednoj