Finale Evrovizije bez Dragane Kosjerine: RTS doneo odluku, a ovo je razlog!

Finale Evrovizije održava se večeras od 21. čas, a direktan prenos će biti emitovan na RTS.

Međutim, ove godine doći će do promene u timu koji će saopštavati glasove iz Beograda. Gledaoci kraј malih ekrana navikli su da ih kroz finalno veče Evroviziјe vodi Dragana Kosјerina, ali će ovoga puta njeno mesto preuzeti njena koleginica Kristina Radenković. Kako Telegraf saznaјe, Kosјerina јe trenutno na bolovanju, zbog čega ove godine neće biti deo finalne evroviziјske večeri, što јe iznenadilo broјne gledaoce koјi su navikli da upravo ona bude zaštitno lice