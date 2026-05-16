Pogledajte kako pijanog Slobu Vasića izvodi obezbeđenje sa aerodroma! Isplivala fotografija sa lica mesta: Evo šta je pevač sve vreme radio... (foto)

Sloba Vasić napravio je incident u avionu, zbog čega je udaljen sa leta.

Pevač je bio u vidno alkoholisanom stanju i pravio probleme tokom leta, zbog čega su reagovali kapetan aviona, ali i aerodromsko obezbeđenje. Nakon incidenta, Sloba je prevezen u Urgentni centar, a potom i na VMA, gde mu je pružena medicinska pomoć i obavljeno otrežnjenje ispiranjem. Kako je saznao Kurir, trenutno se nalazi u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", gde su u toku dalja ispitivanja. U međuvremenu, pojavila se i fotografija