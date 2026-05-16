Postavljen novi svetski rekord: Dijamant iz Afrike prodat za vrtoglav iznos

Plavo-zeleni dijamant od 5,50 karata iz centralne Afrike, najveći dosad zabeležen, prodat je za 14,8 miliona evra ove nedelje u Ženevi, što je rekord za tu vrstu dragog kamena, objavila je aukcijska kuća Christie's.

Dijamant Ocean Dream prodat je za gotovo 13,6 miliona švajcarskih franaka, uključujući proviziju, "postavivši novi svetski rekord aukcije za plavo-zeleni dijamant", objavio je Christie's. Inače, bio je procenjen je na između 7 i 10 miliona švicarskih franaka (7,6 do 10,9 miliona evra). Kupac ne želi da otkrije svoj identitet, a kako je objavljeno dijamant je otprilike veličine nokta na malom prstu.