Potres na aerodromu na Floridi, Tramp slavi! Izglasana istorijska odluka uprkos besu demokrata – evo šta će od 9. jula pisati na avionskim kartama!

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) objavila je da će Međunarodni aerodrom Palm Bič na Floridi zvanično nositi ime američkog predsednika Donalda Trampa od 9. jula.

To je najnoviji u nizu objekata, institucija ili državnih programa koji nose njegovo ime, prenose mediji. Ministar saobraćaja Šon Dafi je ranije rekao da će troslovna oznaka aerodroma biti promenjena iz PBI u DJT, po Trampovim inicijalima. Tramp je ranije nagovestio da se očekuju velika poboljšanja na aerodromu, ali nije precizirao o čemu se radi. - Imamo mnogo planova. Mnogo sjajnih stvari će biti dodato da bi bio veći i bolji. Ne mislim da će bilo gde u