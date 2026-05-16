Poznati Hrvat javno podržao "Lavinu": Poslao im snažnu poruku pred finale Evrovizije 2026 (foto)

Poznati hrvatski kreator Nikolas Diamane Radošević, čije su kreacije ove godine obeležile vizuelni identitet srpskog tima u Beču, javno je uputio reči ohrabrenja našim muzičarima uoči finalne večeri.

On je pružio svesrdnu podršku bendu Lavina, koji se večeras bori za prestižnu evrovizijsku titulu. Uz fotografiju na kojoj članovi grupe poziraju u njegovim unikatnim kostimima, dizajner je istakao ključne motive koji prate njihov nastup. "Moć, borbenost, ranjivost. Veliko finale Evrovizije, tu smo," poručio je Nikolas, naglašavajući spremnost tima za odlučujući momenat. Pored srpskih predstavnika, umetnik je stao i uz svoje sunarodnice iz grupe Lelek, koje