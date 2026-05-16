"Pregovori ne vode nikuda": Izrael spreman za nastavak rata protiv Irana, čeka se odluka Trampa

Visoki izraelski zvaničnik izjavio je danas da se Izrael priprema za skori nastavak rata protiv Irana. "Amerikanci razumeju da pregovori sa Iranom ne vode nikuda", rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za Kanal 12, prenosi Tajms of Izrael.

On je kazao da se Izrael priprema za dane, pa i nedelje obnovljenih borbi i da čeka konačnu odluku američkog predsednika Donalda Trampa. "Više ćemo znati za 24 sata", dodao je on. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ranije danas da je Iran zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru. Govoreći na konferenciji za medije nakon završetka samita BRIKS-a, on je istakao da Iran