Promene na kladionicama pred finale Evrovizije: Hrvatska pala na tabeli, a evo na kom je mestu Srbija

Članovi grupe Lavina, koji ove godine brane boje Srbije na Evroviziji 2026, obezbedili su učešće u velikoj završnici nakon upečatljivog i dinamičnog izvođenja u prvom polufinalu.

Njihova pojava na sceni izazvala je lavinu reakcija na internetu, gde ljubitelji ovog takmičenja iz cele Evrope do detalja analiziraju svaki segment njihovog nastupa. U finalnoj večeri, naši predstavnici će se publici predstaviti pod rednim brojem 9. Očekivanja su velika, a tim Lavine se priprema da još jednom ponovi energični performans koji je već podelio javnost i osigurao im mesto među najboljima. Iako je plasman u finale doneo veliko uzbuđenje domaćoj