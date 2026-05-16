Protesti u Londonu: Desničari i propalestinski demonstranti na ivici sukoba

London je danas pod opsadom policije nakon što su se desetine hiljada demonstranata okupile na dva velika skupa – protestu krajnje desnice koji predvodi Tomi Robinson i pro-palestinskom maršu povodom Dana Nakbe, dok je nekoliko osoba već uhapšeno.

Više od 4.000 policajaca raspoređeno je u Londonu između učesnika ova dva skupa i uspostavljena je tampon zona, tzv. sterilna zona između dve povorke, prenosi BBC. Policija, koja je saopštila da danas sprovodi jednu od najznačajnijih policijskih operacija u poslednjih nekoliko godina, koristi dronove, policijske konje i pse, a u pripravnosti su i oklopna vozila. Pored protesta, desetine hiljada fudbalskih navijača ide prema stadionu Vembli na finale FA kupa. Do 13