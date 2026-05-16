Realu stiže pojačanje iz NBA! Centar koji je iz Panatinaikosa otišao u redove višestrukog šampiona blizu povratka u Evroligu…

Omer Jurceven bi trebalo da pojača ekipu za završnicu španskog prvenstva, prenose inostrani mediji.

Prema navodima Basketnjuza, madridski klub želi da dovede 1998. godište rođenog centra do kraja sezone kako bi osnažio reket pred ACB plej-of, ali on ne bi imao pravo nastupa u Evroligi. Real Madrid je u poslednjem periodu ostao bez dvojice centara, Edija Tavareša i Aleksa Lena, pa je Usman Garuba trenutno jedina standardna opcija na poziciji "petice". Jurtseven je sezonu počeo u Panatinaikosu, a potom je bio deo NBA razvojnog sistema i organizacije Golden Stejt