Šok iz Partizana! Odlazak koji će zaboleti navijače! Iskusni as dobio ponudu koja se ne odbija! Grci tvrde - posao već završen!…

Iako je dolaskom u Beograd doneo iskustvo i mir u organizaciji igre, sve glasnije se priča da je povratak u domovinu i novi projekat u Grčkoj trenutno najrealnija opcija za nastavak karijere Nika Kalatesa.

Kako prenosi grčki portal "Sport24", posao sa PAOK-om je već završen i samo se čeka zvanična potvrda da je bivši reprezentativac Grčke stavio potpis na ugovor sa ambicioznim projektom iz Soluna. Prema istim navodima, Kalates je dogovorio saradnju na dve godine, u okviru plana PAOK-a koji želi ozbiljno da podigne budžet i uključi se u borbu za sam vrh evropske košarke, pa čak i Evroligu. Grčki mediji idu toliko daleko da pominju i finansijske detalje – ugovor bi,