Dosije "Senjak": Šta sve znamo o noći u kojoj je nestao Nešović - dve čaure, jezivi tragovi, iza rešetaka Veselin Milić

Od utorka, 12. maja, kada je Aleksandar Nešović Baja, poslednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, do danas, klupko zločina je počelo da se odmotava.

Do sada je uhapšeno ukupno deset osoba, među kojima su i vlasnik restorana, konobar, tri policajca, ali i, sada već bivši, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić. Ovo je detaljna rekonstrukcija i svi ključni detalji slučaja. Aleksandar Nešović Baja dovezao se u utorak uveče na Senjak u svom skupocenom, blindiranom crnom automobilu "BMW X7". Vozilo je parkirao tik ispred ulaza u restoran. Prema saznanjima medija, unutra ga je čekao S.V., poznatiji