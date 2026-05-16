Kviz "Superpotera" skinut s programa RTS: Nakon komentara o sveštenicima i SPC, Javni servis ponovo reagovao
Mondo pre 44 minuta | Dragana Tomašević
Nakon poslednje epizode "Potere" došlo je do ogromnog skandala nakon što je jedan od tragača izrekao neumesnu šalu koja je naišla na kritike na mrežama.
Usledilo je izvinjenje Javnog servisa, a danas je otkriveno da večeras nećemo gledati Superpoteru. Razlog zbog kojeg se kviz "Superpotera" neće emitovati u subotu 16. maja je zbog direktnog prenosa finala Evrovizije, u kojem ćemo ponovo gledati nastup naše Lavine. Finale najvećeg muzičkog takmičenja na svetu koje se ove godine održava u Beču počinje u 21.00 sat, baš u istom terminu kada se na RTS emituje popularni kviz. " Superpotera" koja je planirana za ovaj