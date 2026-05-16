Neverovatna Jovana Nogić obara rekorde u WNBA: Srpkinja pokazala Amerikankama kako se igra

Jovana Nogić odigrala je najbolji meč u američkoj WNBA ligi.

Donela je pobedu Finiks Merkjuriju protiv Čikago Skaja (91:83). I to je uradila na spektakularan način - 27 poena (1/3 za dva, 5/8 za tri, 10/11 sa penala), uz to je imala i četiri skoka. Bio je ovo njen najbolji meč od kada je došla u najjaču žensku košarkašku ligu na svetu. Pokazala im je Srpkinja sve šta može. Pošto je uzimala loptu i odgovornost kada se meč lomio. Pratile su je Ališa Tomas (17, 11sk) i Kalea Kuper (17, 5sk). Na drugoj strani istakla se Rikea