RHMZ upalio alarm za celu Srbiju, upozorenje stiglo i iz Evrope: Grmljavina trese prozore, grad udara, kiša pravi potop!
Mondo pre 44 minuta | Jovana Radovanović
Vikend pred nama donosi pravi vremenski rolerkoster.
Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) izdao je upozorenje na opasne grmljavinske nepogode, krupan grad i olujni vetar koji će paralisati veći deo Srbije. Ipak, pravi šok sledi u nedelju kada nas uz drastičan pad temperature očekuje i potop sa čak 50 litara kiše po kvadratnom metru. RHMZ je izdao upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode. - Danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu