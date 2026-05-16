Tramp saopštio: "Ubijen je najaktivniji terorista na svetu, više neće terorisati narod."

Američke i nigerijske snage su u petak ubile visokog komandanta ISIS-a, objavio je američki predsednik Donald Tramp.

Vest je potvrdio u objavi na društvenoj mreži Truth Social. "Večeras su, po mom naređenju, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprekorno izvele pažljivo isplaniranu i veoma složenu misiju kako bi sa bojišta uklonile najaktivnijeg teroristu na svetu", napisao je Tramp i dodao: "Ubijeni Abu-Bilal al-Minuki je drugi čovek u komandnom lancu ISIS-a na globalnom nivou. Više neće terorisati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija protiv