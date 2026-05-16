Tramp: SAD i Nigerija ubile vođu Islamske države za Zapadnu Afriku

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Nigerija su u zajedničkom napadu ubile jednog od vođa džihadističke grupe Islamske države, objavio je predsednik SAD Donald Tramp (Trump).

Tramp je na društvenim mrežama naveo da je u zajedničkoj operaciji sinoć ubijen Abu Bakr al-Mainuki, drugokomandujući Islamskom državom i da je "mislio da može da se krije u Africi, ali nije znao da imamo (SAD i Nigerija) izvore koji su nas obaveštavali o tome šta radi". Al-Mainuki je smatran za jednu od ključnih figura Islamske države po pitanju organizacije i finansija i planirao je napade na SAD, naveo je neimenovani zvaničnik. On je rođen u Nigeriji 1982.