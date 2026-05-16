U epidemiji ebole 80 mrtvih u Kongu, zaraženi i stanovnici Ugande

Osamdeset ljudi je umrlo u Kongu nakon ponovnog izbijanja epidemije ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje u novom bilansu.

Ministarstvo je kasno sinoć potvrdilo nove slučajeve, nakon što je u poslednjem bilansu potvrđeno 246 slučajeva i 65 smrti, a zaraza se proširila na provincije Rvampara, Mongvala i Bunija, prenela je danas britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu. Afrički Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), glavna zdravstvena organizacija na tom kontinentu, potvrdila je petak ujutru novu epidemiju ebole u Kongu, a infekcija se tokom dana proširila i u susednu