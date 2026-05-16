Vučić: Andrej u restoranu na Senjaku bio možda jednom, priču da je njegov plasira osuđeni kriminalac Miloš Medenica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor policije Dragan Vasiljević demantovali su navode da je predsednikov brat Andrej Vučić vlasnik restorana "27" na Senjaku u kom se dogodila pucnjava zbog koje je uhapšen i doskorašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić.

Direktor policije Dragan Vasiljević je, odgovarajući na pitanja novinara na zajedničkoj konferenciji za medije sa Vučićem, odbacio navode sa društvenih mreža da je Andrej Vučić vlasnik restorana na Senjaku u kom se 12. maja dogodila pucnjava, posle koje se Aleksandar Nešović Baja vodi kao nestao. "Vlasnik restorana je jedan od ovih deset lica (koji su uhapšeni, prim. N1), a to nije predsednikov brat", rekao je Vasiljević. Podsetimo, Više javno tužilaštvo saopštilo