Od sutra radovi na auto-putu u smeru Novi Sad-Beograd
Nedeljnik pre 11 minuta
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je danas objavilo da će se od sutra, nedelje, 17. maja, od 19 časova, do petka, 22.maja, izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice državnog puta Prvog A reda Broj 1, petlja Nova Pazova – petlja Batajnica, u smeru Novi Sad-Beograd.
Za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna traka desne kolovozne trake smera Novi Sad-Beograd. Saobraćaj će ka Beogradu ići zaustavnom saobraćajnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera. Saobraćaj ka Novom Sadu će ići voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Petlje Nova Pazova i Novi Banovci biće otvorene za vozila iz oba smera.