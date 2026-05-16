Od sutra radovi na auto-putu u smeru Novi Sad-Beograd

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je danas objavilo da će se od sutra, nedelje, 17. maja, od 19 časova, do petka, 22.maja, izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice državnog puta Prvog A reda Broj 1, petlja Nova Pazova – petlja Batajnica, u smeru Novi Sad-Beograd.

Za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna traka desne kolovozne trake smera Novi Sad-Beograd. Saobraćaj će ka Beogradu ići zaustavnom saobraćajnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera. Saobraćaj ka Novom Sadu će ići voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Petlje Nova Pazova i Novi Banovci biće otvorene za vozila iz oba smera.