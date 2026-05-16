Veselinu Miliću određen pritvor do 30 dana: „Postoje osobite okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo“

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je odredio pritvor uhapšenom načelniku Policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću, koji mu može trajati najduže 30 dana.

Ova odluka doneta je u noći između petka i subote. „Pritvor je prema okrivljenom određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da će ometati postupak uticanjem na svedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo“, naveo je Viši sud u