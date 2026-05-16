Avion kompanije Kroacija Erlajns izleteo s piste na aerodromu u Splitu pri poletanju, nema povređenih

Na aerodromu Split dogodio se incident tokom kojeg je avion kompanije Croatia Airlines pri poletanju izleteo s piste, ali tom prilikom niko nije povređen, preneli su hrvatski mediji.

Avion se potom zaustavio na travnatoj površini pored uzletno-sletne staze, a incident su potvrdili i uprava aerodroma i avio-kompanija, preneo je Index.hr. Na fotografijama i video-snimku incidenta prikazan je avion koji je levim delom nalazi na travi. Splitski aerodrom potvrdio je da se incident dogodio oko 13.30 sati na letu za Frankfurt. "Avion Erbas A220 je tokom poletanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini.