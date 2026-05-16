MUP: Dačić se ne nalazi u bolnici, već se uspešno oporavlja i obavlja redovne dužnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije demantovalo je navode pojedinih medija da se potpredsednik Vlade i ministar policije Ivica Dačić nalazi u bolnici zbog zdravstvenih problema, ističući da se on uspešno oporavlja, redovno obavlja svoje dužnosti i da su takve informacije "lažne i zlonamerne".

"Reč je o sramotnom, bezobzirnom i krajnje neprofesionalnom plasiranju dezinformacija. Posebno je monstruozno to što pojedine redakcije svesno zloupotrebljavaju činjenicu da je ministar Dačić nedavno prošao kroz izuzetno teško zdravstveno stanje i zbog toga proveo skoro mesec dana na bolničkom lečenju", navedeno je u saopštenju. Kako je istaknuto, takve opasne i zlonamerne vesti direktno i grubo uznemiravaju javnost, građane Srbije, kao i porodicu ministra Dačića.