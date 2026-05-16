Putin u zvaničnoj poseti Kini 19. i 20. maja

Predsednik Rusije Vladimir Putin posetiće Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, saopštila je pres-služba Kremlja.

Tokom posete, Putin i Si će razgovarati o bilateralnim odnosima Moskve i Pekinga, kao i o međunarodnim pitanjima, a planirano je i potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma, prenela je agencija RIA Novosti. Kako je navedeno, dvojica lidera će prisustvovati i ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja Rusije i Kine za period 2026-2027. Putin će se, kako je najavljeno, tokom boravka sastati i sa premijerom Državnog saveta Kine Li Ćiangom.